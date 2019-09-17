РИАМО - 17 сен. С начала 2019 года на Московском центральном кольце зафиксировано 100 миллионов пассажиров, при этом пассажиропоток вырос на 14,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Самыми популярными станциями стали «Площадь Гагарина» (9,2 миллиона пассажиров), «Ботанический Сад» (6 миллионов), «Кутузовская» (5,9 миллиона), «Владыкино» (5,4 миллиона) и «Лужники» (4,7 миллиона).

«В ноябре 2019 года запланировано сократить интервал движения поездов до четырех минут в часы пик и восьми минут в остальное время (в настоящее время пять и 10 минут соответственно)», - говорится в сообщении.

Ожидается, что сокращение интервала на одну и две минуты в будние дни позволит увеличить объем движения на 37% – со 177 пар до 242 пар составов в сутки.

Переход на новый режим потребует расширения парка электричек, поэтому РЖД уже закупили девать дополнительных «Ласточек». Парк МЦК расширится до 51 состава.