РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. Мотоклуб «Ночные волки» и мотоассоциация «Русские мотоциклисты» 28 сентября закроют мотосезон в подмосковном Домодедове, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» и мотоассоциация «Русские мотоциклисты» проводит 28 сентября в Домодедове «Закрытие мотосезона – 2019»», – говорится в сообщении.

Сбор колонны мотоциклистов назначен на 14:00 по адресу: Каширское шоссе, дом 8. После этого состоится мотопробег до села Добрыниха. Там на территории храма состоится молебен и освящение мототехники.