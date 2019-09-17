РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. Полицейские в Люберцах задержали жителя Подольска, подозреваемого в хранении гашиша массой более 800 граммов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве горокруга Лыткарино задержали 23-летнего жителя Подольска. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты 10 плиток с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом более 800 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В отношении подозреваемого Лыткаринским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.