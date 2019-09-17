РИАМО (КРАНОГОРСК) - 17 сен. Мусор с контейнерной площадки на улице Чкалова в поселке Нахабино Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки не вывозят своевременно мусор, и в результате образуются навалы.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов по адресу: рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова осуществлен», – ответил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.