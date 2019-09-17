РИАМО – 17 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил кандидатуру зампреда правительства Подмосковья Александра Чупракова на должность вице-губернатора региона - руководителя администрации губернатора Московской области.

«На должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области я внесу в четверг кандидатуру Александра Чупракова. Его представлять особо не надо. Он с первого дня работает у нас в правительстве Московской области. Человек опытный, нет сомнений, что все направления, которые раньше были закреплены за руководителем администрации, Александр Анатольевич достойно будет сопровождать», — сказал Воробьев.

Глава региона напомнил, что бывший вице-губернатор Подмосковья – руководитель администрации губернатора региона Михаил Кузнецов стал главой исполкома Общероссийского народного фронта.

«Вы знаете, что Михаил Михайлович Кузнецов, который отвечал у нас за политический блок, руководил администрацией, на прошлой неделе был избран главой исполкома ОНФ, большая ответственная работа, интересная. В рамках ОНФ сейчас реализуется много важных полезных инициатив. Вы знаете, что президент особое внимание уделяет развитию общественного института и выявлению, поддержке активных, энергичных, неравнодушных людей. Мы все рассчитываем, что Михаил справится. Тот опыт, который он получил и ранее, и при работе с нами, поможет и пригодится, и там он будет работать достойно и успешно», — подчеркнул Воробьев.

Александр Чупраков в 2012 году занимал должность министра имущественных отношений Московской области, а с ноября того же года его назначили на пост заместителя председателя правительства Подмосковья.

С сентября 2018 года Чупраков занимает должность заместителя председателя правительства Московской области.

Ранее должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Подмосковья занимал Михаил Кузнецов. Сейчас он занимает пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.