РИАМО - 17 сен. Со дня открытия павильона Московских центральных диаметров (МЦД) более 35 тысяч сувенирных поездов «Иволга» выдали победителям викторины, принять участие в ней может любой посетитель, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Гостям, которые правильно ответят на все семь вопросов викторины, консультант павильона вручает сувенирный поезд из картона. Всего со дня открытия павильона победителям этой викторины было выдано более 35 тысяч картонных поездов «Иволга». Как отмечают консультанты павильона, чаще всего участниками викторины становятся дети, а если с первого раза ответить на все вопросы верно не получается, то разрешается пройти викторину во второй раз», - сказал собеседник агентства.

Основная цель викторины — закрепить знания, напомнить, повторить все, что удалось узнать на экскурсии по павильону.

Поезда «Иволга» будут курсировать по первым двум маршрутам МЦД в смешанном движении с обычными электричками. В павильоне МЦД можно увидеть полноразмерный макет поезда, почувствовать себя машинистом поезда и проехать по первым двум диаметрам благодаря очкам виртуальной реальности. Кроме того, макет «Иволги» может менять цвет в зависимости от пожеланий гостей.

В павильоне МЦД посетители могут узнать о маршрутах диаметров, сроках запуска, способах оплаты. Он находится на площади у Киевского вокзала, работает с 9:00 до 21:00. Посещение бесплатное.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск в скором времени откроют для пассажиров. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.