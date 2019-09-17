РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Подмосковный Красногорск на 100% готов к отопительному сезону 2019-2020 годов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске готовность к отопительному сезону – 100%. При этом, первоочередное внимание – к социальным объектам», – подчеркнула глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина на оперативном совещании с заместителями.

В муниципалитете по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева начинается пробная подача тепла. Министерство энергетики Подмосковья с 16 сентября осуществляет ежедневный мониторинг ситуации по пробным топкам, началу отопительного периода и пуску тепла, с предоставлением сводной информации в правительство Московской области.

«По регламенту отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия», – добавляется в сообщении.