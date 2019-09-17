РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. В поселке Томилино подмосковных Люберец проверяют качество ремонта дорог, все проверки будут завершены к середине октября, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Валерий Подлозный.

Во вторник в поселке Томилино на улице Твардовского лаборатория «Лабрадор» проверила качество сделанной дороги.

«Проверку качества осуществляет лаборатория «Лабрадор», по окончании выполнения ремонтных работ дороги лаборатория приезжает на место и делает вырубку материала. Материал проверятся на прочность, на толщину и на влагонасыщенность. Ремонт 41 дороги уже завершен в Люберцах, проверили 35 дорог. Планируем к середине октября закончить приемку работ», – сказал Подлозный.

По его словам, если лаборатория выявляет плохое качество материала, то подрядчику выписывается предписание. И дорогу он переделывает.