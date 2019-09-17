РИАМО - 17 сен. На этой неделе столичные врачи ожидают 30-процентного роста числа пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, причиной недомогания станет «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления, пишет во вторник газета «Известия».

«Продержится это явление практически всю неделю. Возвращение атмосферного давления к норме начнется с четверга. Тогда же в столицу придут и первые заморозки», - говорится в статье.

Врач-невролог ГКБ №40 Москвы Эвелина Плиева посоветовала метеочувствительным людям контролировать свое артериальное давление и сердечный пульс, а вот пить какие-либо лекарства, по мнению медика, не очень целесообразно.

«Как показывает практика, в такие периоды количество пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. А если учесть, что большинство метеочувствительных людей — пожилые, то порой они вызывают врачей, подозревая у себя более серьезное заболевание», — отметила Плиева.

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова посоветовала метеозависимым людям находиться дома, по возможности лежать и пить чай с мятой.

«Нужно обязательно лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты. Эта поза очень расслабляет сосуды. Кроме того, необходимо заварить черный или зеленый чай и добавить в него мяту. Она также хорошо расслабляет сосуды и успокаивает», — отметила врач.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что атмосферное давление в Москве нормализуется в предстоящие выходные.

«За сутки с 15 по 16 сентября давление понизилось на 13-15 миллиметров ртутного столба. Начиная с вечера понедельника и до второй половины четверга, атмосферное давление будет 733-735 миллиметров (для Москвы нормой считается 745 миллиметров). И уже вечером в четверг циклон будет уходить на восток, и начнется рост давления. В выходные атмосферное давление примет обычное для Москвы значение», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что уже к концу рабочей недели в столице можно ожидать первые ночные заморозки. 21 сентября они будут еще заметнее — ночью похолодает до минус 3-4 градусов.