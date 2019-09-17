РИАМО – 17 сен. Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, которым запрещается продажа алкоголя в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и рядом с ними при условии, что площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, правительство «концептуально» поддержало данную инициативу, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». В пояснительной записке указано, что законопроект создан для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

«Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках, поступают многочисленные жалобы», — говорится в материале.

В правительстве РФ считают, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. В то же время законопроект «концептуально» поддержан при условии доработки ко второму чтению.

Кроме того, согласно законопроекту, регионы получают право вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрит инициативу 18 сентября.

«По данным источника <…>, близкого к комитету, в целом планируется поддержать документ, и он может быть принят уже в эту сессию. В самом комитете заверили <…>, что решение будет вынесено после обсуждения», — добавляется в статье.

Как отметил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, из около 11 тысяч заведений в столице алкогольную лицензию имеют около 4,9 тысячи точек, большая часть размещается в многоквартирных домах. Такая же ситуация в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ограничения могут коснуться около 10 тысяч заведений по всей стране. Прежде всего, это магазины разливного пива в спальных районах, где есть несколько столиков. Под ограничения могут попасть алкомаркеты, которые получают лицензии заведений общепита и избегают ограничений на продажу алкоголя в ночное время.