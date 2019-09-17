РИАМО - 17 сен. Во вторник российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии на свободу, ранее им удовлетворили просьбу об условно-досрочном освобождении, сообщает kp.ru.

«Утром во вторник, 17 сентября, отсидевшие почти год за хулиганство и побои футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу», - говорится в сообщении.

Также адвокат Кокорина Юрий Падалко отметил, что футболист перед выходом на свободу заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург).

В октябре прошлого года спортсмены участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела.

Суд признал спортсменов виновными и назначил им наказание со сроками в колонии, но в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении, так как они не имели замечаний. Кокорин и Мамаев отсидели практически треть от срока.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что будет обжаловать вынесенный спортсмену приговор в кассационном порядке.