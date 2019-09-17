РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 сен. ПАО «Водоканал» организует подвоз питьевой воды на улицу Красноармейскую в поселке Нахабино Красногорска с 17 по 25 сентября, сообщается на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.

«С 17 по 25 сентября вода по адресу: улица Красноармейская (поселок Нахабино – ред.) будет подаваться с повышенной мутностью. Также возможны понижения давления воды. Для бесперебойного обеспечения водой жителей улицы Красноармейской силами ПАО «Водоканал» будет организован подвоз питьевой воды», – говорится в сообщении.

Неудобства для жителей связаны с ремонтными работами.