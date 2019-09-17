РИАМО - 17 сен. Для озеленения московских объектов специалисты высадили более 480 тысяч многолетних растений в текущем году, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тысяч многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов», - сказал Бирюков.

По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки в городе, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде, а также устойчивы к болезням и вредителям.

Кроме того, весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах на Краснохолмской набережной, Сухаревской площади и на улице 1905 года, а также в Лермонтовском сквере и в Садово-Триумфальном сквере.

Также цветы высадили и вдоль транспортных магистралей: Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, на проспектах Андропова и Вернадского.