РИАМО - 17 сен. Возгорание произошло в квартире дома на Звездном бульваре в столице, в результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Во вторник в 03:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Звездный бульвар, дом 12, корпус 2. Там произошло возгорание в трехкомнатной квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

«До прибытия подразделений квартиру покинуло пять человек (из них двое детей), скорая их проверяет. К сожалению, один человек погиб», - говорится в сообщении.

Возгорание в квартире было ликвидировано в 03:40.