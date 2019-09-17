РИАМО - 17 сен. Полицейские МУ МВД России «Серпуховское» задержали двоих мужчин в возрасте 25 лет и 41 года, один из которых был ранее судим, по подозрению в совершении кражи денег с банковской карты знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники во время распития спиртных напитков в квартире своего знакомого несколько раз по его просьбе ходили в магазин за алкоголем. Покупку они оплачивали банковской картой, которую передавал им хозяин квартиры, сообщив заранее пин-код», - сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Во время очередной закупки мужчины решили похитить денежные средства с кредитной карты. Обналичив 160 тысяч рублей в одном из ближайших банкоматов, злоумышленники вернули карту хозяину. Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по местам проживания. Правонарушители пояснили, что похищенные деньги потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из фигурантов суд заключил под стражу, а с другого взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.