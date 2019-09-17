РИАМО - 17 сен. На Ленинградском проспекте в столице отреставрируют бывшую дачу купцов и фабрикантов XIX - начала XX веков, работы будут проводиться по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 1900 году архитектор Федор Шехтель работал над созданием пристройки, в которой должен был разместиться зимний сад. Он произвел небольшие изменения и в самом доме. До наших дней пристройка не сохранилась. Однако в интерьерах дачи остались некоторые элементы отделки и убранства в стиле модерн, созданные по проекту Шехтеля», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В середине XIX века в Москве начался дачный бум. Государство стало выделять земли в 25 километрах от города под строительство фабрик заводов, ресторанов и увеселительных заведений, а также дач. Вдоль Петербургского шоссе начали появляться загородные усадьбы богатых купцов и промышленников.

Так, в 1880 году владельцем дачного участка с двухэтажным усадебным домом и служебными постройками становится купец Андрей Постников с супругой Клавдией Степановной. Он учредил Товарищество фабрики металлических изделий А.М. Постникова. Завод производил церковную утварь и кабинетную бронзовую скульптуру.

В советское время в особняке в разные годы находились общежитие НКВД, общежитие Академии воздушного флота имени Н.Е. Жуковского и Дворец пионеров. В 1970-х годах в дачном доме работал художник-мультипликатор Юрий Норштейн, создатель известного мультфильма «Ежик в тумане».

В 1970-е и 1990-е годы дом неоднократно горел. Во время пожаров были утрачены некоторые элементы внутреннего декора, а также все предметы интерьера XIX века.

Реставрационные работы проведут как внутри, так и на фасадах здания. Сначала их очистят от старой краски и штукатурки, которая уже местами отслоилась, заделают трещины на стенах специальными составами. Поверхность стен выровняют и загрунтуют, после чего нанесут два слоя краски желтого цвета. Декоративные элементы при этом покрасят в белый цвет.

Каменный забор вокруг бывшей дачи также приведут в порядок. Специалисты укрепят кладку, восстановят металлические распашные въездные ворота и воссоздадут утраченный лепной декор на столбах ограды.

Кроме того, в ближайшее время начнется реставрация Ванного домика в Нескучном саду. Уникальный образец старинного паркового павильона был построен в конце XVIII века в стиле классицизм.