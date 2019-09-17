РИАМО - 17 сен. В парках Москвы с 23 сентября по 6 октября пройдет акция «Защити своего питомца», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против бешенства, будет организовано более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, во время акции в учебных заведениях пройдут лекции, на которых детям расскажут об истории заболевания, его основных признаках и путях распространения. Ветеринары объяснят, какие животные болеют бешенством и как кролики помогали с ним бороться. Ребята узнают о правилах обращения с домашними и дикими животными.

«На лекциях, которые будут проходить в учебных заведениях Москвы, ветеринарные специалисты расскажут, какие способы борьбы с бешенством существуют и какие животные помогли разработать вакцину. Кроме того, будут дежурить автомобили ветеринарной помощи, где любой желающий может бесплатно вакцинировать своего питомца против бешенства», — сказал председатель комитета ветеринарии города, главный государственный ветеринарный инспектор Москвы Алексей Сауткин.

Привить своего любимца можно будет в десяти столичных зеленых зонах — парках «Сокольники», «Отрадное», «Ангарские пруды», «Садовники», «Красная Пресня», в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах «Надежда» и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке.