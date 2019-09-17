РИАМО - 17 сен. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Можайском городском округе, угрозы для людей он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали утром 16 сентября на берегу Можайского водохранилища у деревни Мышкино. До жилых строений - 700 метров.

«Поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда (70 миллиметров) времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения снаряда выставлена охрана силами ОВД Можайского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса проведут сотрудники взрывотехнического отряда.