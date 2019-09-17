РИАМО - 17 сен. За три летних месяца библиотеки в парках Москвы посетили почти 35 тысяч человек, что является рекордом за все три года существования проекта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За три летних месяца читальни в парках посетили почти 35 тысяч горожан. Это рекорд проекта за все время его существования. В 2018 году в летних библиотеках побывали больше 27 тысяч человек, а в 2017-м — более 21 тысячи», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Самыми популярными у гостей парков стали библиотеки в Измайловском парке, которые за лето посетили более 5,5 тысяч человек, в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» (свыше 4 тысяч посетителей) и в саду имени Баумана (более 4 тысяч человек).

С июня по сентябрь в летних читальнях горожанам было выдано свыше 17 тысяч книг. Самыми популярными авторами у москвичей оказались как классики русской и мировой литературы — Лев Толстой, Ги де Мопассан, так и современные авторы — Ханья Янагихара, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина.

Сейчас практически все библиотеки в столичных парках закрылись до наступления нового теплого сезона. Продолжает принимать посетителей лишь летняя читальня библиотеки имени Н.А. Некрасова, расположенная в саду имени Баумана. Там будут выдавать книги до глубокой осени.

Также в парковых библиотеках прошло свыше 1,7 тысячи мероприятий, направленных на популяризацию чтения у детей и взрослых. Это были мастер-классы, вечера, посвященные отдельным писателям, встречи с учеными и исследователями и даже театрализованные представления по мотивам произведений русской литературы.

Во всех читальнях работали пункты буккроссинга, а также велась запись горожан в библиотеки. За три месяца в библиотеки в парках записались более 700 москвичей.