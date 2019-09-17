РИАМО - 17 сен. Спасатели помогли двум пьяным мужчинам выбраться из Москвы-реки возле Новоспасского моста в столице, спасенных передали медикам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Сегодня ночью спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли двух мужчин 1991 года рождения и 1982 года рождения. В 02:45 около Новоспасского моста на Москве-реке спасатели ПСС «Крымский мост» подняли с поверхности воды мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения с трудом держались на поверхности воды», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших доставили на поисково-спасательную станцию, где им оказали первую помощь, а затем передали медикам.

Мужчин вытащили из воды в 30 метрах от берега и 5,9 километра от спасательной станции. Трагедия чуть не случилась из-за того, что один из мужчин попытался спасти товарища в состоянии алкогольного опьянения.