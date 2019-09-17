РИАМО - 17 сен. Билеты на поезда Московских центральных диаметров (МЦД) можно будет приобрести в кассовых автоматах столичного метрополитена и МЦК, специально для этого будет обновлено более 1,5 тысяч билетных автоматов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы записать проездной билет на «Тройку», пассажиры смогут пользоваться автоматами по продаже билетов в метрополитене и на МЦК. Также пополнить тариф «Кошелек» карты «Тройка» или записать билеты для поездки на МЦД можно будет в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании на станциях Московской железной дороги», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На Московских центральных диаметрах будут действовать три тарифные зоны. В «Центральной» зоне пассажиры смогут использовать все билеты метро, которые записывают на карту «Тройка»: тариф «Кошелек», билеты на 60 поездок, одни и трое суток, а также на 30, 90 и 365 дней.

При этом пересадка между станциями метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Так, если бы пассажир сейчас поехал на МЦД внутри Москвы, то по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» это обошлось бы ему в 38 рублей. Бесплатная пересадка будет возможна в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или на валидаторе по аналогии с МЦК.

В случае поездки за пределами станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево и по Московской области в пределах МЦД также предусмотрена возможность бесплатной пересадки на МЦК, метро и МЦД. Разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году будет стоить 45 рублей. В стоимость включена поездка на МЦД, метро и МЦК.

Если пассажир едет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующего билета на электричку и 45 рублей. Эта тарифная зона называется «Дальняя». Как только пассажир въезжает в границы МЦД, он получает право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

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