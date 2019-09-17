РИАМО - 17 сен. С июня по август площадки проекта «Здоровая Москва» посетили порядка 260 тысяч человек, все желающие могли поучаствовать в различных спортивных и образовательных мероприятиях, также горожанам рассказывали о здоровом образе жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За все время работы проекта «Здоровая Москва» на 13 площадках было проведено более 4,5 тысяч мероприятий, которые посетили около 260 тысяч человек. Я надеюсь, что благодаря программе «Здоровая Москва» у многих появились здоровые привычки, и хочется верить, что они продолжат следовать выбранному курсу и дальше», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Елена Громова.

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Также на площадках прошло около 400 встреч с психологами, которые посетили около тысячи человек. Им рассказывали о психологическом благополучии, общении и конфликтах, отношениях в семье, личностном развитии и отношениях с любимыми людьми. Консультации были общими и индивидуальными, на которых каждый желающий мог задать психологу вопросы.

Встречи проводили известные врачи, спортсмены и активисты здорового образа жизни, которые рассказывали о правильном питании, позитивном мышлении, уходе за больными, воспитании детей.

С лекциями выступали президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов, доктор медицинских наук Елена Малышева, директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, врач и телеведущий Александр Мясников.

На выступление Александра Мясникова пришли более 300 человек. Самой популярной стала лекция Андрея Курпатова, которая состоялась 12 сентября, посетителями стали более тысячи человек.

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Более 40 медицинских павильонов появилось в городских парках и зонах отдыха в начале лета. Все желающие до начала октября могут пройти диспансеризацию и получить консультацию врача. Для этого достаточно взять с собой паспорт. Если вы не прикреплены к поликлинике, то потребуется полис ОМС.