РИАМО - 17 сен. Во вторник температура воздуха в Москве и Подмосковье не превысит плюс 14 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня при облачной с прояснениями погоде максимальная температура в столице 11-13 градусов, в Подмосковье - 9-14 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западного направления 6-11 метров в секунду, местами с порывами 15 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, содержание кислорода в приземном слое воздуха умеренно пониженное», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, осень является одним из самых неудобных сезонов для метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Перенести сезонные капризы погоды помогут своевременные профилактические мероприятия: не винить во всем погоду, уделять больше времени своему здоровью, лечить основное заболевание, соблюдать режим труда и отдыха, стараться избегать стрессовых, неблагоприятных ситуаций. Позитивное настроение - уже залог хорошего самочувствия и настроения», - отмечается на сайте.