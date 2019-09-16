РИАМО - 16 сен. В Московской области тщательно следят за уровнем вредных выбросов соединений метана в атмосферу, а также проводят целый ряд мероприятий для их сокращения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В понедельник, 16 сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя. В связи с этим в регионе проведут мероприятия, связанные с сокращением выбросов, разрушающих его.

«Один из самых разрушительных для озонового слоя газов – метан и его соединения. Он выделяется при разложении органики, в том числе на полигонах твердых коммунальных отходов. Наша задача – максимально снизить выбросы соединений метана в атмосферу. Для этого Минэкологии обеспечивает рекультивацию закрытых полигонов ТКО», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он отметил, что в Подмосковье ведется системная работа по уменьшению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой. Так, например, в настоящий момент ведется рекультивация шести полигонов ТКО, а три уже были рекультивированы.

«После рекультивации метан в составе свалочных газов идет на утилизацию, либо используется при генерации электроэнергии. Таким образом Подмосковье делает реальный вклад в снижение уровня выбросов озоноразрушающих веществ», - подчеркнул Куракин.

По его словам, мониторингу в области уделят особое внимание — в регионе уже создается глобальная система экологического мониторинга. До конца 2020 года планируется установить еще 100 датчиков контроля. В первую очередь, их будут размещать в муниципалитетах, где расположены предприятия, осуществляющие больше всего выбросов.