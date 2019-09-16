РИАМО - 16 сен. Правоохранителями задержаны четверо мужчин от 26 до 37 лет, подозреваемых в похищении, они вывезли 30-летнего жителя Подмосковья в лес и потребовали от него 500 тысяч рублей за освобождение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Предварительно установлено, что вечером 14 сентября 2019 года неизвестные, находясь возле одного из домов в селе Жаворонки Одинцовского городского округа, угрожая ножом и применяя насилие, посадили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, после чего переместили его в лесной массив города Москвы», - говорится в сообщении.

Машину со связанным мужчиной, который, по данным СМИ, является владельцем одного из строительных рынков в Одинцовском городском округе, нашли полицейские. Бизнесмен лежал в багажнике, а на голове у него была надета маска.

При этом рядом стоял автомобиль, в котором находились четверо подозреваемых. Сейчас они задержаны, а их жертва освобождена.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126 УК РФ «Похищение человека» и 163 УК РФ «Вымогательство».

Расследование продолжается, сейчас следователи занимаются закреплением доказательной базы. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.