РИАМО - 16 сен. Четыре парковочных места для маломобильных водителей сделали возле поликлиники №146 на севере Москвы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Мы все хотим парковаться у подъезда, но есть люди, которым это жизненно необходимо. По просьбе фонда «Я помогаю инвалидам» обозначили четыре места для маломобильных водителей рядом со входом в поликлинику №146», — говорится в сообщении.

Для остальных водителей в Бескудниковском переулке есть еще около 50 машино-мест.