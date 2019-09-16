РИАМО - 16 сен. В рамках акции «Наш лес» в Подмосковье у вылетных магистралей будет высажено более 3 тысяч деревьев и кустарников, основными площадками станут в том числе Ярославское и Дмитровское шоссе в границах Мытищ и Пятницкое шоссе в границах Солнечногорска и Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерство благоустройства Московской области.

«Всего на 10 «пилотных» магистралях в границах 21 муниципалитета будут высажены свыше трех тысяч деревьев и кустарников», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ели и пузыреплодники посадят на Носовихинском шоссе в границах Богородского округа. А в границах округа Электросталь будут сажать березы. На Щелковском шоссе в границах городского округа Лосино-Петровский решили посадить сосны, а в Щелкове — липы и клены.

«На Пятницком шоссе в границах Солнечногорска планируется высадка елей, кленов, берез и сиреней. В границах Красногорска высадят каштаны и липы. Липы планируется высадить в границах Люберец на Егорьевском шоссе и М-5 «Урал», - отмечается в материале.

В Подольске у Старого Симферопольского шоссе в рамках акции появятся в березы, липы и рябины.

Масштабная высадка будет вестись у Ярославского и Дмитровского шоссе в Мытищах. Там будут сажать липы, березы, тополи, яблони, ели, клены, орехи, дубы и жимолости, а также свидины, смородину, спиреи и сирень.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится на территории Подмосковья с 2013 года. Его цель — восстановление леса. В акции принимает участие губернатор Московской области и региональные министры. В этом году массовую высадку проведут 21 сентября. Предполагается, что в ней примут участие около 120 тысяч человек, среди которых будет также и министр благоустройства области Михаил Хайкин.