РИАМО - 16 сен. В деревне Ботово Волоколамского городского округа открыли детский сад после капитального ремонта, в здании обновили кровлю, фасад, окна и дорожки во дворе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Самые главные заказчики этих изменений, дети, остались довольны проделанной работой! Кроме этого, в здании будут функционировать библиотека и переоборудованный клуб на 35 мест», - сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Начальник управления системой образования администрации Волоколамского городского округа Ольга Буракова отметила, что в рамках капитального ремонта были заменены системы отопления, электроснабжения, отремонтированы фасад, кровля, проведены отделочные работы, заменены двери, окна, системы водоснабжения, обновлены потолки, сделано утепление полов, возведены две прогулочные крытые веранды, асфальтированы дорожки, сделано ограждение по периметру здания, установлены камеры видеонаблюдения.

До конца года в городском округе будут капитально отремонтированы 13 учреждений образования.