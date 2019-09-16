РИАМО - 16 сен. Конкурсная комиссия всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Центральном федеральном округе, в их число вошли подмосковные компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Лучшими экспортерами ЦФО стали 10 организаций, две из которых являются представителями Московской области, еще 6 компаний из региона вошли в тройку лидеров в различных номинациях», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что по итогам 2018 году объем несырьевого экспорта Московской области превысил 6,9 миллиарда долларов США, но стоит задача увеличить показатели к 2024 году до 13,24 миллиарда долларов.

«В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы разработали эффективные финансовые и консультативные меры поддержки экспорта. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовывает экспортные бизнес-миссии, помогает компаниям принимать участие в крупных международных выставках», - сказал Хромов.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство» победу одержала компания из Люберец «Плодоимпорт». Она предлагает продукты торговой марки «Дядя Ваня». А компания «Воскресенские минеральные удобрения» одержала победу в номинации «Прорыв года» категории «Крупный бизнес». Предприятие входит в группу компаний ОХК «Уралхим» и является одним крупнейших производителей азотно-фосфорных и азотно-фосфорно-калийных удобрений.

В число призеров вошли компании «Метиз производство» из Щелкова, «Московская кофейня на паях», которая находится в Рузском городском округе, «Траско», расположенная в городском округе Красногорск, «РосТурПласт» из Егорьевска и «Рузский Купажный Завод».

Окружной этап в ЦФО – пятый по счету. Победители всех восьми окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года» в ноябре 2019 года в Москве на форуме «Сделано в России».