РИАМО - 16 сен. Восемь уникальных игровых детских комплексов откроются в парках Подмосковья 20 сентября, а 21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» вокруг этих площадок высадят красные клены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Эти деревья будут расти вместе с детьми на этих площадках», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он пригласил всех принять участие в высадке деревьев.

Уникальные игровые комплексы в этом году появятся всего в 11 парках. Это новый опыт для Подмосковья – таких оригинальных пространств в парках ранее было.

«Для реализации губернаторской программы для парков было разработано несколько концепций - «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Подбираются они в зависимости от особенностей ландшафта, места расположения. Смешанные варианты концепций тоже возможны. Например, каширская детская площадка получит немало элементов от «Джунглей», — добавляется в сообщении.

Всего в этом году в регионе планируется установить по губернаторской программе не менее 213 современных детских площадок во дворах и 11 уникальных игровых комплексов в парках. Кроме того, свыше 1,3 тысячи площадок установят и модернизируют в ходе комплексного благоустройства дворовых территорий, адресная программа для которых сформирована на основании обращений жителей.

По словам Хайкина, за последние шесть лет в Подмосковье установлено и модернизировано около 6,9 тысячи детских площадок, включая 772 новые, смонтированные по губернаторской программе.

Где откроют детские площадки 20 сентября:

Сергиево-Посадский округ, ПКиО «Скитские пруды»;

Балашиха, ПКиО по улице Заречная;

Балашиха, Никольско-Архангельский парк;

Наро-Фоминский округ, ПКиО городского поселения Калининец;

Королев, парк «Костино»;

Балашиха, ПКиО «Пестовский»;

Реутов, ПКиО «Центральный»;

Кашира, ПКиО «Центральный».