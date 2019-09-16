РИАМО - 16 сен. Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства (ФАУ ДПО «ВИПКЛХ»), который находится в подмосковном Пушкине, заключит 18 сентября соглашение с ФГБУ «Рослесинфорг» — крупнейшей в РФ лесоучетной организацией, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На подписании соглашения встретятся временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев, ректор института Анатолий Петров. Также в мероприятии примут участие преподаватели и учебные группы института.

«Соглашение является частью реализации Государственного заказа Рослесхоза «Рослесинфоргу» с целью повышения квалификации и переподготовки специалистов лесной отрасли, обучение которых должно проходить по новым программам с использованием современной техники и оборудования», - говорится в сообщении.

По соглашению «Рослесинфорг» передаст в институт современное оборудование, а также профессиональную технику, которые будут использоваться в учебном классе.