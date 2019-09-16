РИАМО - 16 сен. В Химках прошла социальная ярмарка «Ценопад», на ней только за выходные реализовали 1,7 тысячи овощей и фруктов, в том числе 650 килограммов картофеля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Наибольший покупательский спрос на социальной ярмарке «Ценопад» в Химках зафиксирован на овощи и фрукты. Только за выходные было реализовано 1,7 тысячи тонн. <…> Также большой популярностью пользовалась рыба (мороженая, копченая) – реализовано 670 килограммов», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он также отметил, что на ярмарке успели реализовать 340 килограммов хлебобулочных и кондитерских изделий.

Социальная ярмарка «Ценопад» проходила в Химках с 10 по 15 сентября. На ней было организовано 39 торговых мест.

Ярмарки «Ценопад» проводятся в Подмосковье пятый год подряд.