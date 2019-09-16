РИАМО - 16 сен. На прошлой неделе в Подмосковье сдали в эксплуатацию 12 жилых домов и 11 нежилых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За прошлую неделю в Московской области ввели в эксплуатацию 11 нежилых объектов общей площадью 54 тысяч квадратных метров и 12 жилых домов на 626 квартир. Разрешения на строительство выданы 20 объектам площадью 54 тысяч квадратных метров и 2 жилым домам на 827 квартир», − рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министерство жилищной политики выдало разрешения на строительство детского сада на 190 мест в Домодедове, храма в деревне Путилково в Красногорске, научно-производственного центра в Долгопрудном, складского комплекса в Подольске, здания крытой выгульной площадки для лошадей в Ступине и других объектов.

В Балашихе началось строительство дома на 660 квартир в микрорайоне Саввино, в Щелкове – на 167 квартир на улице Центральной.

Введены в эксплуатацию складское помещение в Солнечногорске, шесть объектов торговли, 11 малоэтажных домов в Красногорске вблизи деревни Тимошкино, многоэтажный дом на 552 квартиры в Котельниках.