РИАМО - 16 сен. В подмосковном Красногорске торжественно откроют восемь велопрокатов 20 сентября, мероприятие посетит министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«Одной из мировых тенденции в развитых городах и показателем их комфорта является возможность отказа от транспорта. <…> Приятно было отметить, что жители берут велосипеды не только для развлечения, но и в качестве альтернативы общественному и личному транспорту», — отметил Хайкин.

Проект был реализован министерством благоустройства совместно с администрацией городского округа Красногорск. В настоящее время уже открыты и активно работают пять станций проката велосипедов. Их услугами может воспользоваться как любой житель, так и гости округа. Арендовать велосипед очень просто – нужна несложная регистрация в приложении велопроката, помимо этого необходимо оставить платежные данные.

Одна из станций рассчитана на 32 места, одна на 16 мест и шесть на 12 мест. Кроме того, в скором времени будет открыта станция на 20 мест, в 2020 году — еще одна на 12 мест.