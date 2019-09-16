РИАМО - 16 сен. За неделю в медицинские организации Подмосковья за помощью после укусов клещей обратились свыше 1,5 тысяч человек, с начала сезона в регионе против клещей обработали около 3,7 тысячи гектаров территорий, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 37 неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось более 1,5 тысяч человек, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов», — говорится в сообщении.

С начала сезона в Подмосковье против клещей обработали около 3,7 тысячи гектаров территорий, в том числе около 1,8 тысячи гектаров в летних лагерях.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области делают бесплатные прививки. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 9,5 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. План профилактических прививок выполнен на 100%.

По данным лабораторных исследований клещей, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 18,88% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,56% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,2%-моноцитарного эрлихиоза человека.