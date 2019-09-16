РИАМО - 16 сен. Объявлен аукцион на строительство школы на 825 мест в городском округе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 4 горокруга Фрязино», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2021 года.

Всего в 2019 году за счет средств бюджета в регионе планировалось построить 89 объектов.

Программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – это масштабная пятилетняя госпрограмма, которая рассчитана до 2024 года. В ее рамках планируется построить 315 соцобъектов – поликлиники, школы, детские сады, стадионы и другие учреждения.