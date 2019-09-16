РИАМО - 16 сен. В Подмосковье по состоянию на понедельник, 16 сентября, устранили более 22,5 тысяч дорожных ям, в 57 городских округах залатали 100% ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«Работа по ликвидации ям во дворах Московской области продолжается. На сегодня, 16 сентября, устранено 22 516 дефектов асфальто-бетонного покрытия», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На сегодня зарегистрировано 23,05 тысячич ям. Устранено 98% из них.

В 57 муниципалитетах устранено 100% оцифрованных ям. Это городские округа Королев, Балашиха, Химки, Красногорск, Одинцовский, Люберцы, Подольск, Мытищи, Раменский, Богородский, Щелково, Сергиево-Посадский, Ленинский, Солнечногорск, Дмитровский, Жуковский, Клин, Электросталь, Коломенский, Егорьевск, Воскресенск, Реутов, Домодедово, Орехово-Зуевский, Ступино, Наро-Фоминский, Чехов, Рошаль, Восход, Звездный городок, Серебряные Пруды, Электрогорск, Протвино, Лобня, Котельники, Серпухов, Озеры, Зарайск, Власиха, Павловский Посад, Лыткарино, Ивантеевка, Пущино, Краснознаменск, Бронницы, Можайский, Шаховская, Кашира, Волоколамский, Рузский, Луховицы, Шатура, Фрязино, Дзержинский, Красноармейск, Молодежный, Талдомский.

«В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел», и по другим каналам», - добавил Хайкин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества уже «оцифрованных» ям во дворах.