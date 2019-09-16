РИАМО - 16 сен. В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой, он вместе с подельниками предложили своей жертве обменять 45 миллионов рублей на 103 единицы криптовалюты, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя подельниками арендовали в Москве в Малом Кисловском переулке офис, куда и пригласили свою жертву. Там и произошла передача средств. Однако никакую криптовалюту потерпевший не получил. Злоумышленники скрылись, а впоследствии поделили похищенные деньги.

На данный момент задержаны двое подозреваемых — один из них находится под домашним арестом, а в отношении другого еще решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.