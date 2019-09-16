РИАМО - 16 сен. Должностное лицо микрокредитной организации «Займ-Экспресс» оштрафовали за нарушение закона о рекламе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступили материалы проверки прокуратуры города Реутов о соблюдении требований законодательства, в том числе о рекламе при осуществлении микрофинансовой деятельности ООО «Займ-Экспресс».

«Нарушение выразилось в распространении ООО «Займ-Экспресс» рекламы без указания всех существенных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» для заемщика и влияющие на нее, а также наименования лица, оказывающего финансовые услуги», — говорится в сообщении.

Сумма штрафа составила 4 тысячи рублей.