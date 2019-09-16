РИАМО – 16 сен. Во всех регионах России 1 ноября пройдет Большой этнографический диктант, результаты которого подведут ко Дню Конституции, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

Диктант будет проведен ФАДН России совместно с министерством национальной политики Удмуртской Республики в рамках реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

«Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия», — говорится в сообщении.

Акция пройдет 1 ноября во всех регионах в одно и то же местное время. Результаты диктанта проведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В этом году в правилах написания диктанта сохраняется региональная часть заданий, являющаяся уникальной для каждого региона, - это 10 вопросов. Остальные 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта.

Диктант приурочен ко Дню народного единства.

Чтобы стать участником диктанта, нужно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте и в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.