РИАМО – 16 сен. Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что «женские» качества не мешают в работе, а также отметила, что гендерная принадлежность не определяет компетентность политика.

В ходе опроса ВЦИОМ россияне отметили, что считают женщин-политиков недостаточно твердыми и эмоционально сдержанными. Кроме того, по мнению респондентов, им может не хватать концентрации на рабочих вопросах. Опрос, проведенный посредством телефонных звонков, затронул порядка 1,6 тысячи россиян.

«Я знаю очень жестких политиков-женщин, и я знаю очень мягких политиков-мужчин в плане их убеждений и отношения к выполнению обязанностей. Я думаю, что здесь важен не гендер, а профессионализм каждого конкретного политика», - сказала Ганзя в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она также назвала деление политиков по гендерному признаку некорректным. С ней согласилась олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Светлана Журова.

«Если говорить про женские мягкие характеры или о том, что женщины думают еще о чем-то, кроме работы, то это все так. Потому что если женщина работает политиком, то как раз-таки она должна думать и о детях, которые учатся в школе, и о бабушке, которая возится с внуками», - заявила Журова.

По ее мнению, «женские» качества лишь помогают ей в работе и усиливают компетенцию.