РИАМО – 16 сен. Сервер ОФД «Дримкас» не относится к техническим средствам оператора фискальных данных, поэтому конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД из-за хакерской атаки не была нарушена, эти данные передаются по отдельному независимому каналу, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее газета «Известия» написала, что база российского оператора фискальных данных (ОФД) «Дримкас» на несколько дней подверглась хакерским атакам. Сервер ОФД «Дримкас» стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии три дня. В свободном доступе оказались примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах.

«Эта информация не соответствует действительности. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД «Дримкас», — говорится в сообщении.

Проблемы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс. Например, данные о подключении кассы к интернету, об успешном или ошибочном результате загрузки обновления программного обеспечения, версиях программ, количестве обработанных кассиром товаров.

«Технический сервер не имеет отношения к серверам ОФД «Дримкас», эти сервера изолированы друг от друга и относятся к разным каналам передачи информации», — добавляется в сообщении.

Конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не была нарушена. Эти данные передаются по отдельному независимому каналу. За время работы компании утечки информации не зафиксировано, обращений от клиентов не поступало.

Компания проводит дополнительный аудит с привлечением внешних специализированных компаний и модернизирует систему безопасности.