РИАМО - 16 сен. В столице по 18 адресам установили новые дорожные камеры, так, они появились на Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Новые камеры появились по 18 адресам. Они фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов и движение по выделенной полосе», — говорится в сообщении.

Камеры установили: напротив дома 99А, строение 1, на Варшавском шоссе; в деревне Троицкое, напротив дома 4 и возле дома 37, на Варшавском шоссе; возле дома 87Б на Варшавском шоссе; на шоссе Энтузиастов, дом 33, строение 7, и дом 64; на Профсоюзной улице, дом 120/29; на Ленинском проспекте, дом 63/2; на Калужском шоссе в деревне Бунчиха, дом 62, деревне Кресты, дома 56 и 15, деревне Чириково на повороте на улицу Лесная.

Камеры также появились на Каширском шоссе, дом 132; на Севастопольском проспекте, дом 22; на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2; на Косинском шоссе на пересечении с улицей Салтыковская (из центра и в центр); на Ленинском проспекте у дома 60/2, к Университетскому проспекту.

По данным пресс-службы, Москва является самым безопасным городом в стране с точки зрения дорожного движения. Результаты эти достигнуты во многом благодаря работе камер. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 10% за полгода, а с 2010 года удалось сократить количество погибших на 39%