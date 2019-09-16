РИАМО - 16 сен. Заболеваемость респираторными инфекциями в Подмосковье находится на низком уровне, за неделю в регионе вакцинацию прошли уже около 70 тысяч человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать прививки до того, как инфекция начнет распространяться. 4 сентября стартовала Всероссийская прививочная кампания против гриппа.

«За первую неделю в Московской области против гриппа привито около 70 тысяч человек, в том числе 39356 – дети; за счет средств работодателей привито более 2,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Обязательную вакцинацию должны пройти дети старше 6 месяцев; учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; беременные; призывники.

Для этих лиц прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

Руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику.