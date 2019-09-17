РИАМО – 17 сен. Во вторник в доме правительства Московской области состоится финал конкурса деловых женщин «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, его участницы – 35 представительниц бизнес-сообщества Подмосковья.

«Конкурс стартовал в июле 2019 года и вызвал большой интерес со стороны как представителей деловых кругов, так и жителей городских округов Подмосковья. В нем приняли участие более 600 бизнес-леди, и теперь финалистки поборются за звание лучшей в областном этапе», – говорится в сообщении.

«Леди-Бизнес» – это конкурс красоты, стиля, делового имиджа, а также навыков управления, ведения дела, женской гармонии и баланса. Каждая финалистка покажет видеовизитку, представит свой предпринимательский кейс, пройдет испытание на знание истории Подмосковья.