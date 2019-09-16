РИАМО – 16 сен. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал ошибкой использование чиновниками таких мессенджеров, как WhatsApp и Telegram, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Бывший американский разведчик назвал «большой ошибкой» использование WhatsApp чиновниками. Он напомнил, что с 2014 года владельцем этого мессенджера является компания Facebook Inc. По его словам, корпорация «слой за слоем» удаляет различные уровни защиты и при необходимости может узнать содержание разговоров и переписок пользователей», — говорится в сообщении.

Сноуден добавил, что и Telegram опасен для высших должностных лиц государства.

В то же время Сноуден отметил, что эти мессенджеры более безопасны, чем СМС. Он рекомендовал использовать приложения Signal и Wire. По мнению экс-сотрудника спецслужб, там лучшее шифрование данных.

В 2013 году Сноуден передал секретные сведения о программах слежки спецслужб США и Великобритании в газеты The Guardian и Washington Post. Россия предоставила ему временное убежище. Позже Сноуден получил вид на жительство в РФ.