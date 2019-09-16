РИАМО - 16 сен. С 3 по 5 октября жителей Москвы приглашают выбрать лучшую городскую мебель и элементы благоустройства, выставка-презентация «Город: детали» пройдет впервые на территории павильона №75 на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На выставке можно будет увидеть, как значительно изменились за последние годы малые архитектурные формы, убедиться, что сегодня они трансформируют не только привычную городскую среду, но и наш образ жизни и общения. А главное – выбрать самим, какие объекты больше всего нужны московским районам», - говорится в сообщении.

На выставке пройдет масштабное очное голосование, итоги которого учтут при благоустройстве районов столицы в ближайшие годы. Само мероприятие организовано в рамках городской программы «Мой район».

Выставка разместится на площади в 15 тысяч квадратных метров. Экспонатами станут, например, скамейки, которые умеют заряжать телефон и раздавать Wi-Fi, а также спортивное и игровое оборудование. Спортплощадки и зоны отдыха помогают «программировать» среду и вырывать людей из Сети.

«Сегодня практически все возрасты освоили онлайн-общение и заметно сократили необходимое живое взаимодействие друг с другом. Это повсеместная проблема, и нередко с ней пытаются бороться с помощью «программирования» среды. Интересный районный спортивный парк, уличный скалодром и даже необычные скамейки с хорошим видом – становятся серьезным аргументом выйти из дома», - подчеркивается в сообщении.

На выставке будет представлена и развлекательная. Весь выставочный павильон разделят на несколько частей — городских районов. В каждом из районов размесятся фуд-маркеты и будут подготовлены концертные программы. В рамках презентации пройдут показы кинофильмов о современной Москве и романтический перформанс «Ночной район», а также тематические экспресс-экскурсии.

Кроме того, в рамках мероприятия «Мой двор - мой спортзал» профессиональные тренеры покажут, как правильно заниматься на уличных тренажерах.