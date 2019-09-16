РИАМО – 16 сен. С 17 по 19 сентября врачи Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского проведут бесплатное обследование всех желающих на предмет онкологии органов головы и шеи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В течение трех дней в консультационно-диагностическом центре будет проходить акция по диагностике органов головы и шеи на наличие онкологии. Прием будут вести ведущие специалисты – стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ЛОР, дерматолог, хирург-эндокринолог, онколог», – сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, важно помнить, что в лечении любого заболевания ключевую роль играет своевременность его выявления и назначения лечения.

Для того, чтобы пройти диагностику в МОНИКИ, следует записаться на прием по телефону: 8(800)100-80-82.

При себе гражданам необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Обследование будет проводиться с 09:00 до 15:00.

В случае, если желающих пройти обследование будет много, врачи готовы выйти за временные рамки официального приема и обследовать всех желающих.