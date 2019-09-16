РИАМО – 16 сен. Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его супруга Евгения Васильева подали в суд на агентство суррогатных матерей «Свитчайлд», сообщает Федеральное агентство новостей.

Пара воспитывает трех детей, об этом СМИ узнали после обращения Васильевой в Мещанский суд Москвы. Иск направлен против компании «Свитчайлд», которая подбирает суррогатных матерей.

«Как оказалось, Васильева и Сердюков ранее обратились к услугам суррогатной матери. Кроме того, они усыновили еще мальчика и девочку. Таким образом, теперь в семье воспитываются сразу трое детей. Все дети будут носить фамилию матери, а не отца. Из-за этого у Васильевой возникли проблемы при регистрации рожденного суррогатной матерью малыша», — говорится в сообщении.

В Хамовническом загсе Васильевой сообщили, что ребенка могут зарегистрировать только муж и жена, но Васильева на тот момент в браке не состояла. После этого она пошла в суд. По данным СМИ, ответчики дело проиграли.

В июле прошлого года пара сыграла роскошную свадьбу. А в мае 2019 года Сердюков возглавил совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».