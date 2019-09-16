РИАМО - 16 сен. В рамках ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», проходящей в Подмосковье, стартовал фотоконкурс «#НАШЛЕС2019», он проводится только в социальной сети Instagram, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Чтобы принять участие в мероприятии нужно сделать снимок с акции по посадке деревьев и опубликовать его в своем аккаунте в соцсети Instagram до 25 сентября, сопроводив хэштегом — #НАШЛЕС2019. При этом на время проведения конкурса аккаунт стоит сделать открытым. Также нужно подписаться в Instagram на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov, а также отметить двух своих друзей пол постом с анонсом конкурса.

«Победитель будет определен 27 сентября 2019 года с помощью генератора случайных чисел среди выполнивших все условия», - говорится в сообщении.

Всего будет разыграно девять призов, поэтому шансы на выигрыш очень велики.

В этом году акция пройдет 21 сентября. Предполагается, что в ней примут участие около 120 тысяч человек.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет проведения акции уже посажено 14 миллионов саженцев.